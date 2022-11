Honderden straaljagers rond grens Noord- en Zuid-Korea

Zuid-Korea heeft tachtig gevechtsvliegtuigen, waaronder F-35’s, naar de grens met Noord-Korea gestuurd. Eerder vlogen zo’n 180 Noord-Koreaanse straaljagers urenlang iets ten noorden van de gedemilitariseerde zone tussen de twee landen.

De verplaatsing en inzet van de tachtig toestellen is een directe reactie op de toenemende dreiging vanuit Noord-Korea. Naast de 180 militaire vluchten vuurde het noorden zo’n tachtig artillerieschoten en tientallen raketten af als protest tegen de gezamenlijke militaire oefeningen van Zuid-Korea en de Verenigde Staten. Nog eens 240 vliegtuigen die deelnemen aan die oefening met de Amerikanen, Vigilant Storm genaamd, staan op stand-by. Afgelopen maand vond een soortgelijk voorval plaats, zij het op significant kleinere schaal. Toen zette Noord-Korea tien toestellen in bij de grens, waarna de Zuid-Koreaanse luchtmacht eveneens in actie kwam.

Naar aanleiding van het incident verlengden de VS en Zuid-Korea de gezamenlijke oefeningen. De ministers van Defensie van beide landen kwamen in Washington D.C. bijeen om de onderlinge samenwerking te bespreken en verstevigen. Ondertussen veroordeelde de Duitse president Steinmeier, die momenteel op werkbezoek is in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul, de acties van Noord-Korea. De president roept het land op om de dialoog te hervatten.