Nieuw Boeing-vliegtuig laat nog heel lang op zich wachten

Boeing brengt pas halverwege het volgende decennium een nieuw vliegtuigmodel op de markt. Airbus krijgt daarmee feitelijk ruim baan voor de A321XLR.

Al jaren wordt er gespeculeerd over een nieuw type Boeing. De New Midsize Aircraft (NMA), ook wel de Boeing 797 genoemd, zou qua ontwerp mogelijk tussen de 757 en de 767 in zitten. Het toestel zou de concurrentie aan moeten gaan met de Airbus A321XLR, het Europese narrowbody-langeafstandsvliegtuig waarvoor de verwachtingen hoog zijn gespannen. Inmiddels is echter duidelijk dat de nieuwe Boeing nog heel lang op zich zal laten wachten.

Tijdens de gespannen meeting met aandeelhouders en investeerders die deze week plaatsvond maakte Boeing-CEO Dave Calhoun duidelijk dat een nieuw vliegtuigmodel waarschijnlijk pas ‘halverwege het volgende decennium’ zal worden geïntroduceerd. ‘Ik wil geen gat in een productlijn opvullen. Ik wil een product bouwen dat zó anders is dat het de eerdere vliegtuigen volledig vervangt’, zegt de CEO. Het toestel zou twintig tot dertig procent efficiënter zijn en de basis moeten leggen voor toekomstige autonome vluchten. Maar de technologie voor zo’n baanbrekend nieuw vliegtuig is er voor 2030 nog niet, zo stelt de topman. Het is bovendien nog maar de vraag of het toestel daadwerkelijk autonoom gaat vliegen. ‘Maar het moet zeker kunnen.’

‘Er zal een moment komen waarop we het konijn uit de hoed trekken’, aldus de Boeing-topman. Dat moment ligt desalniettemin nog ruim tien jaar in de toekomst. Het lijkt er dan ook op dat Airbus vrij baan krijgt met de A321XLR, die eerder dit jaar voor het eerst de lucht in ging. Het type is de grootste en zwaarste variant binnen de A320-familie. Dankzij een extra rear centre fuel tank, waar bijna 13.000 liter brandstof in kan, heeft de XLR een bereik van maar liefst 8.700 kilometer. Zodoende kan het toestel op lange routes worden ingezet die momenteel door widebody’s worden gevlogen. Ook is het vliegtuig interessant voor nieuwe directe routes die momenteel niet worden uitgevoerd omdat er te weinig vraag is voor de inzet van een grote widebody.

