Ruim twee weken minder treinen naar Schiphol

Vanwege werkzaamheden aan het spoor rijden er van 13 tot en met 27 november minder treinen naar Schiphol Airport. Er rijden helemaal geen treinen van en naar station Amsterdam Zuid.

Reizigers kunnen in die periode het beste via Amsterdam Centraal naar de luchthaven reizen. Doordeweeks zet de NS meer treinen in op het traject van Utrecht naar Schiphol via Amsterdam Centraal. Het rechtstreekse treinverkeer richting Rotterdam Centraal blijft volgens de normale dienstregeling rijden.

De werkzaamheden beïnvloeden ook het internationale treinverkeer. De Intercity Direct van en naar Brussel rijdt niet verder dan Rotterdam Centraal. De Thalys rijdt ook met een aangepaste dienstregeling waardoor vertrektijden kunnen verschillen van normale tijden.

Thalys

De treindienst tussen Parijs en Amsterdam wordt voorafgaand aan de werkzaamheden ook verhinderd. Thalys meldt dat er vanwege onverwacht onderhoud onvoldoende treinstellen kunnen worden ingezet. In totaal gaat het om zeven geannuleerde ritten op vrijdag 4 november, één op zondag 6 november en elf op maandag 7 november. Getroffen reizigers kunnen volgens Thalys de reis gratis omboeken of hun geld terugkrijgen.