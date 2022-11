Spanje sluit luchtruim wegens neerstortende Chinese raket

Spanje sloot vrijdagochtend uit voorzorg ruim een uur het luchtruim in het noorden van het land.

Update: de brokstukken van de raket zijn inmiddels terechtgekomen in de Stille Oceaan. Enkele onderdelen belandden in het water op een paar honderd kilometer van Mexico.

De tijdelijke sluiting werd veroorzaakt door een neerstortende Chinese raket. De raket werd maandag de ruimte in geschoten, maar na het afleveren van haar lading valt het voertuig terug naar de aarde. China laat, anders dan de VS en Rusland, raketten altijd ongecontroleerd terugkomen, wat voor onder meer de luchtvaart zeer problematisch is. Het is moeilijk te voorspellen wanneer en waar de brokstukken de atmosfeer binnenkomen. De verwachting is dat de crash rond 12.20 uur plaatsvindt, maar dat kan ook eerder of juist significant later worden.

Het traject van de ongecontroleerde raket © Controladores Aéreos

Omdat het voertuig vrijdagochtend over Spanje kwam besloten de autoriteiten uit voorzorg het luchtruim in het noorden van het land tijdelijk te sluiten. Tussen 09.38 en 10.45 uur mochten er helemaal geen vliegtuigen in het luchtruim vliegen. Zodoende konden er tijdelijk ook geen vluchten vertrekken of landen, onder meer vanuit Barcelona. Iets voor elf uur ‘s ochtends kwam het vliegverkeer weer op gang, maar de dienstregeling raakte ernstig verstoord.