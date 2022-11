A380 vs Boeing 747 | Column

Juichend kwamen ze uit hun ‘380’, een kleine twintig jaar geleden, de Franse testpiloten. Ik weet het nog goed. Ze hadden die Yanks met hun ouwe Boeing 747 een poepje laten ruiken, vonden ze. Maar wat erger was: ze zèiden het ook.

Zelfs tijdens de persconferentie daarna waren de snerende en ronduit spottende trans-Atlantische opmerkingen niet van de lucht. Platte grappen, van CEO’s en PR-hotshots die beter hadden moeten weten. Een vertoning een pan-Europese company onwaardig. Dat vond iedereen die ik hierover later sprak.

De geschiedenis heeft ze afgestraft. De A380 is mislukt. En de Jumbo gaat de geschiedenis in als hèt vliegtuig dat alle volkeren der aarde dichter bij elkaar heeft gebracht.

Als ze in latere jaren verwonderd gaan vaststellen dat van de vier miljard mensen in 1970 de helft in diepe armoede leefde, maar dat van de acht (!) miljard mensen die er nu zijn, er maar liefst zes miljard een redelijk bestaan hebben, zou de 747 wel eens als factor genoemd kunnen worden. Helaas is de collectieve straf voor al deze welvaart wel de totale afbraak van de natuurlijke wereld zelve.

Het begin van dit verhaaltje doet me denken aan een interviewtje dat ik ooit mocht afnemen met een hoge ome van Boeing. Natuurlijk kwam Airbus daar ter sprake. De man zei: ‘Airbus maakt een prachtig product. Het zijn geduchte concurrenten.’ Hyperneutraal. Waardig, zo u wilt. Geen gegniffel, geen foute grapjes. Zelfs in dat opzicht heeft relatieve nieuwkomer Airbus nog veel van de inmiddels twee keer zo oude vliegtuigbouwer uit de VS te leren.

Reactie Lieneke Koornstra

Arrogantie is geen fijne eigenschap. Hoog van de toren blazen, ofwel hoog van de cockpit blazen, loont niet, dat is in dit geval gebleken. Niet omdat de Airbus A380 een slecht vliegtuig is, De Superjumbo heeft uitgepakt als een luchtkasteel, zowel in de letterlijke betekenis (het vliegtuig weet inzittenden al heel snel voor zich in te nemen) als in de figuurlijke zin (in plaats van na veertig jaar wordt de machine al na twintig jaar en masse aan de kant gezet). Hoe dat dit komt? Doordat het ontwerp is ingehaald door de tijd, zie mijn artikel Het korte leven van de Airbus A380.

Maar achteraf gezien was het ook van Boeing niet meer zo’n beste zet om nog met een nieuwe versie van de 747 te komen. Alleen kijk je achteraf een koe in haar gat of zo je wilt een vliegtuig in haar APU.

Ik weet niet wanneer jij dat interviewtje had met die hoge ome van Boeing, Goof. Misschien wel ver voordat Boeing fors in de problemen kwam als gevolg van een inmiddels arrogante cultuur, wat onder meer resulteerde in alle ellende met de 737 MAX.

In 2011 was ik een van de vele bezoekers van de Paris Airshow. Toen ik daar kwam, bleek Boeing de daar door haar gepresenteerde machines, waaronder de Boeing 747-8, al te hebben weggehaald. Nee, Boeing toonde haar nieuwste producten enkel aan haar potentiële kopers, de luchtvaartmaatschappijen. Aan de mensen die het mogelijk maken dat die luchtvaartmaatschappijen hun vliegtuigen vol kunnen krijgen, had Boeing schijt. Over arrogantie gesproken. Airbus stond er wel met haar nieuwste telgen. De luchtshow met haar Airbus A380 maakte zonder meer deel uit van de topmomenten tijdens mijn bezoek. En mijn teleurstelling dat Boeing al gevlogen was, was zeker groot. Ik had de nieuwste Jumbojet die dag ook maar wat graag een showtje zien weggeven.

En hoe triest is het dat Boeing weigerde mee te werken aan het behoud van de allerlaatste pax-DC-10. Ik ben zeker een groot fan van de 747, vind het nog altijd spijtig dat er geen Farewell-flights zijn georganiseerd toen KLM (vervroegd) afscheid nam van het vliegtuig dat ook deze airline groot maakte. Maar vandaag de dag ga ik voor Airbus. Deze vliegtuigbouwer levert een uitstekend product en is ook nog eens Europees.

Lezersreactie

Wanneer je kijkt naar de afgelopen vijf jaar dan lijkt het bij Airbus toch een stuk beter te gaan dan bij Boeing.

A380 is een misser en dat wordt in de media breed uitgemeten omdat het zo’n opvallend vliegtuig is. En, zoals je zegt, het met veel bombarie is geïntroduceerd.

De misser die Boeing al jaren begaat is het missen van een vervanger van de 757 (nog los van de kwaliteitsproblemen bij 737 en 787).

Airbus verkoopt A321’s bij de vleet en Boeing heeft er geen antwoord op. De A380 schijnt break even te hebben gedraaid, prima, kosten zijn eruit en snel weer vergeten. Die A321 wordt de moneymaker. Desondanks, in Boeing minnend Nederland zal de column zeker in de smaak vallen ;).

Reactie Goof: De B747 was bij vijfhonderd stuks pas ‘break even’, heb ik wel eens begrepen, terwijl er ook nog een deel van de ontwikkeling door defensie is betaald.