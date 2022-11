Kustwacht neemt nieuwe helikopters in gebruik | Foto’s

De Nederlandse kustwacht heeft sinds vrijdagmiddag drie nieuwe helikopters in gebruik. Op zowel vliegveld De Kooy in Den Helder als vliegveld Midden-Zeeland staat nu een Search-And-Rescue helikopter standby. Up in the Sky was aanwezig in Zeeland, waar in de late namiddag een van de toestellen aankwam. Na de landing meldde het team zich direct ‘standby’ bij het Kustwachtcentrum, waarmee de Zeeuwse basis nu officieel operationeel is.

Het contract met Noordzee Helikopters Vlaanderen (NHV) liep ten einde. Na een aanbestedingstraject werd het nieuwe contract aan het Amerikaanse Bristow gegund. Naast Den Helder werd vliegveld Midden-Zeeland als tweede, zuidelijke basis gekozen. Om de overgang soepel te laten verlopen, staat NHV nog tot eind december standby. De basis in de Rotterdamse Pistoolhaven gaat daarna overigens niet dicht. Naast de kustwachttaken voerde NHV ook vluchten uit voor het Nederlands Loodswezen. Met deze operaties blijft NHV dan ook doorgaan.

De PH-NCG op vliegveld Midden-Zeeland © Wytze Adriaanse

Groepsfoto voor de helikopter © Wytze Adriaanse

De PH-NCG op het platform voor de hangaar. © Wytze Adriaanse

De AW189 PH-NCG © Wytze Adriaanse

De toestellen die de kustwacht gebruikt zijn van het type AW189. Twee toestellen zijn afkomstig van de Britse tak van Bristow. Het derde toestel is gloednieuw en kwam 28 oktober vanuit de fabriek in Italië naar Nederland gevlogen. Naast twee inzetbare helikopters staat een van de drie toestellen als reserve in Den Helder. Alle drie de heli’s hebben daarnaast de toepasselijke registraties PH-NCG (Netherlands Coast Guard), PH-SAR (Search And Rescue) en PH-BSR (Bristow Search and Rescue). In tegenstelling tot de opvallende gele SAR-helikopters van NHV zijn deze machines gespoten in de stijl van de Nederlandse Kustwacht.

Als standaardcrew zijn er altijd vijf bemanningsleden aan boord. Dit team bestaat uit twee piloten, een hoistoperator, een reddingszwemmer en een verpleegkundige. Vanuit vliegveld Lee on Solent, een Britse basis van Bristow, werden de nieuwe crews het afgelopen jaar getraind. Daarnaast werd er de afgelopen weken ook al volop in Nederland getraind. Deze trainingen speelden zich af vanaf beide basissen. Zo werden hoistoefeningen uitgevoerd en zijn met de helikopters diverse ziekenhuizen bezocht.