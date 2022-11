Boeing bouwt 747-productielijn af

Boeing is begonnen het het afbouwen van haar 747-productielijn. De laatste ooit gebouwde 747 heeft de fabriekshal inmiddels verlaten.

Begin 2023, een paar maanden later dan gepland, neemt Atlas Air het laatste exemplaar van de Jumbo in ontvangst. De assemblagehal komt daarmee nog niet leeg te staan, de Boeing 767 en 777 worden nog in het gebouw geproduceerd.

De twee toestellen die nog niet zijn afgeleverd zijn inmiddels verplaatst naar een ander gedeelte van de fabriek, waar de bouw zal worden afgerond. De laatste 747 zal naar verwachting ongeveer 54 jaar na de eerste vlucht van het type, op 9 februari 1969, de luchthaven van Everett verlaten.

Het is aannemelijk dat de vrijgekomen ruimte in de fabriek in de Amerikaanse staat Washington ingericht zal worden voor de productie van de 777X, die pas over enkele jaren gecertificeerd zal worden. Inmiddels staan er al meer dan driehonderd bestellingen voor het type open, een aantal dat verder zal oplopen naarmate steeds meer 777-200’s en -300’s hun pensioenleeftijd bereiken.