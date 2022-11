Nieuwste Chinese vliegtuig maakt eerste publieke verschijning

De Chinese vliegtuigbouwer Comac stuurt haar nieuwste model, de C919, komende week naar een airshow in China. Het is voor het eerst dat het vliegtuig aan het publiek wordt gepresenteerd.

Waar de meeste westerse vliegtuigbouwers zo snel mogelijk hun vliegtuigen publiekelijk onthullen, heeft Comac dat niet gedaan. Pas nu het vliegtuig gecertificeerd is en de commerciële productie is gestart is het vliegtuig op een airshow te zien.

Westerse vliegtuigbouwers kiezen er vaak voor om hun vliegtuigen, zelfs als deze nog niet gecertificeerd zijn, naar een airshow te sturen. Op deze manier hopen zij extra vertrouwen te creëren in hun nieuwe product en, door de grote hoeveelheid aandacht, meer orders binnen te slepen.

Voor het Chinese Comac is de media aandacht van minder belang. De C919 is primair ontwikkeld voor Chinese maatschappijen, die bijna allemaal eigendom zijn van de staat, net als Comac. Inmiddels lijken buitenlandse maatschappijen echter ook geïnteresseerd in de rivaal van de Airbus A320 en Boeing 737.