Passagier verrast stewardess, én andersom | Video

Een passagier op een Japan Airlines-vlucht gaf een stewardess een wel heel bijzonder geschenk.

Het ging om een tekening die de passagier van haar had gemaakt. Toen ze het eten kwam serveren, startte de reiziger met de schets. Op de video is te zien hoe de man op zijn uitklaptafeltje vanuit zijn gezichtspunt een tekening van de vrouw in kwestie maakt. Eenmaal klaar liep hij richting de plek waar ze aan het werk was en overhandigde hij zijn creatie aan haar. De stewardess reageert daarop opgewonden.

Voor wat hoort wat

Nadat de stewardess de tekening vol enthousiasme in ontvangst had genomen, vond ze dat ze de passagier iets moest teruggeven. Op de video is te zien dat de reiziger een bedankkaartje krijgt met daarin een ‘portret’ van de passagier. Op Reddit leidde de video van de liefdadigheidsactie tot positieve reacties. ‘Ik wou dat we dit soort energie konden klonen, wat een geweldige wereld zou dat zijn’, zei een gebruiker.