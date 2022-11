Ryanair-passagiers zien dat stoelen ‘niet bestaan’

Passagiers van een Ryanair-vlucht vanuit Londen Stansted naar Dublin constateerden eenmaal aan boord dat er door een vliegtuigwijziging helemaal geen plek voor ze was.

Het overkwam onder meer Gerry Harrington. Hij had een stoel in rij 35 toegewezen gekregen, maar eenmaal ingestapt bleek het vliegtuig 33 stoelenrijen te kennen. De Ryanair-vlucht zou met een Boeing 737 MAX, die 197 zitplaatsen telt, worden uitgevoerd, maar op het laatste moment er toch een 737-800 ingezet te worden. Dat type heeft maar 189 zitplaatsen. ‘Het overkwam een paar mensen en plotseling stonden we allemaal achter in het vliegtuig zonder stoelen. Iedereen vroeg zich af hoe dit mogelijk was’, aldus Harrington tegenover de Daily Mail. Het personeel liet weten dat de vlucht overboekt was.

Ryanair komt met compensatie

Door het voorval moest Harrington het vliegtuig verlaten en miste hij de voetbalwedstrijd die hij in Dublin zou bijwonen. Harrington en de andere getroffen passagiers kregen een kleine 300 euro ter compensatie. Daarnaast werden ze ondergebracht in een hotel en kregen ze een plekje op de eerste vlucht van de volgende dag. Maar voor Harrington was dat geen optie. ‘Het had geen zin om de volgende dag te reizen omdat we het toernooi hadden gemist waarin we speelden.’ De gedupeerde is van mening dat Ryanair dit had kunnen voorkomen door beter met haar klanten te communiceren.

