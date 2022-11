Door oorlog gesloten vliegveld wordt Russische attractie

Het vliegveld van de Russische stad Anapa, net ten oosten van de Krim, heeft haar deuren geopend voor mensen die de luchthaven missen.

Er zijn, vanwege de grote hoeveelheid overvliegende raketten, al maanden geen vliegtuigen vertrokken vanaf de luchthaven. Om toch een ‘reiservaring’ te kunnen bieden mochten geïnteresseerden voor omgerekend 25 euro doen alsof zij zouden gaan vliegen.

Anapa Airport bood een volledig incheckproces aan, gevolgd door de beveiligingscontrole. Vervolgens stond er een vliegtuig klaar waar de ‘passagiers’ even in mochten rondkijken. Het is onbekend hoe populair de ongebruikelijke attractie is.

De luchthaven van Anapa ziet normaliter voornamelijk binnenlandse vluchten van maatschappijen als Aeroflot en S7 Airlines. Dankzij een sterke stroom toeristen in de zomer en chartervluchten van bedrijven als Gazprom staat de luchthaven normaliter in de top 25 van de drukste Russische vliegvelden.