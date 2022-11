Massale helikopteroefening in Nederland | Foto’s

Afgelopen week ging ‘Falcon Autumn’ van start. Inmiddels is de luchtmobiele oefening in volle gang. Op diverse locaties vinden acties plaats, waarbij militairen en materieel met helikopters worden vervoerd. Afgelopen vrijdag en zaterdag betrof het een actie bij Ossesluis.

De bijna veertig deelnemende helikopters staan tijdelijk gestationeerd op vliegbasis De Peel. Naast Nederlandse toestellen, doen er ook Amerikaanse transporthelikopters (UH-60 Blackhawk en CH-47 Chinook) mee. Polen stuurde enkele Mil Mi-8 transporthelikopters.

Militairen gaan aan boord Poolse Mi-8 helikopters © Robert Arts

Militairen gaan aan boord Poolse Mi-8 helikopters © Robert Arts

Poolse luchtmacht Mil Mi-8 transporthelikopters Formatie helikopters tijdens Falcon Autumn 2022 © Robert Arts

Poolse Mi-8’s stijgen op vanaf de landingszone bij Ossesluis © Robert Arts

Poolse Mi-8’s stijgen op vanaf de landingszone © Robert Arts

Poolse Mi-8’s stijgen op vanaf de landingszone bij Ossesluis © Robert Arts

In een persbericht van de NAVO vertelt luitenant-kolonel Roy Hemmelder over de oefening. Hemmelder is commandant van de ‘air task force’ tijdens Falcon Autumn. “In de complexe wereld waarin we leven, is internationale defensiesamenwerking van toenemend belang voor de handhaving van vrede en veiligheid. De veiligheidssituatie vraagt om eenheden die op zeer korte termijn internationaal inzetbaar zijn.”, zegt hij.

“Dit stelt hoge eisen aan het kunnen samenwerken met eenheden uit verschillende landen. Door training en samenwerking met internationale partners verbeteren we onze samenwerking en slagvaardigheid, als de situatie daarom vraagt. We zullen dit doen tijdens Falcon Autumn samen met Poolse en Amerikaanse helikoptereenheden”, voegt hij eraan toe.