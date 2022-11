Recordwinst voor Ryanair

Ryanair heeft de afgelopen zomer een recordwinst geboekt, zo meldde het bedrijf maandag.

De Ierse low-costmaatschappij noteerde een winst van 1,37 miljard euro in de periode van april tot en met september. Dat bedrag ligt zo’n zeven miljoen euro hoger dan het vorige record dat uit 2017 stamt. ‘De zorgen over de impact van de recessie en de stijgende consumentenprijsinflatie op het bedrijfsmodel van Ryanair zijn sterk overdreven’, zei een zelfverzekerde Michael O’Leary, CEO van het bedrijf, maandag. De maatschappij verwacht de komende winter tien procent meer passagiers dan voor de coronapandemie te verwelkomen. Desalniettemin zal het de komende maanden alsnog verlies lijden, waardoor de winst over het gehele jaar naar verwachting zal uitkomen op 1 tot 1,2 miljard euro. Ook houdt de bedrijfstop nog een slag om de arm vanwege de oorlog in Oekraïne en de situatie met het coronavirus.

O’Leary zegt veel van de komende jaren te verwachten. Zo zal Ryanair blijven investeren in ‘efficiënte en milieuvriendelijke nieuwe vliegtuigtechnologie’. De airline zou voor komende zomer nog 51 nieuwe 737 MAX-vliegtuigen moeten ontvangen, al lijkt het er volgens O’Leary op dat Boeing die belofte niet helemaal waar kan maken. Het daadwerkelijke aantal zal dan ook uitkomen op 40 tot 45 nieuwe toestellen. Verder worden de salarissen, die door de coronacrisis tijdelijk gekort waren, in plaats van in 2025 al over een halfjaar teruggebracht naar het niveau van 2019. ‘Door onze crews actief te houden en op tijd te werven, wist Ryanair de personeelstekorten te voorkomen die gedurende de zomer bij zoveel concurrenten voor annuleringen en verstoringen hebben gezorgd.’ Overigens had ook Ryanair door heel Europa te maken met een groot aantal stakingen, al bleef de impact hiervan beperkt.