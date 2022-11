‘Schade aan privéjet door klimaatactie Schiphol’

Bij de actie van klimaatdemonstranten op Schiphol zou afgelopen zaterdag een privéjet van het Oostenrijkse GlobeAir beschadigd zijn geraakt.

Directeur Bernhard Fragner stelt dat de klimaatactivisten, die zich zaterdag rondom het vliegtuig vastketenden, een van de statische ontladers van de Cessna Citation kapot hebben gemaakt. Greenpeace stelt juist dat de privéjet de schade al voor de actie had opgelopen. In een e-mail gericht aan GlobeAir, die Fragner vervolgens deelde op social media, schrijft de milieuorganisatie dat activisten de schade opmerkten ‘bij het naderen van het vliegtuig’. Maar volgens Fragner is dat helemaal niet mogelijk: ‘Na elke vlucht wordt door de bemanning een inspectieronde gelopen, waarbij ook de ontladers worden gecontroleerd. De piloten hebben na de laatste vlucht bij het verlaten van het platform het vliegtuig in volledig luchtwaardige staat achtergelaten’, zegt de CEO tegenover NH Nieuws. Door de kosten van de monteur, het annuleren van vluchten en het regelen van verblijf loopt de schade hoe dan ook in de duizenden euro’s.

Enkele honderden activisten knipten zaterdag de hekken door rond Schiphol-Oost, waar voornamelijk privéjets staan, waarna ze het luchthaventerrein betraden. Het doel van de acties betrof het zo lang mogelijk aan de grond houden van alle privéjets. Bij de actie werden bijna 300 actievoerders die over het platform fietsten en zich aan en rondom vliegtuigen vastketenden, door de Marechaussee gearresteerd. Zij zijn inmiddels allemaal weer vrij, maar worden vervolgd voor onder meer het betreden van verboden terrein en vernieling. De eventuele schade aan vliegtuigen wordt nog verder in kaart gebracht. Volgens burgemeester Marianne Schuurmans van de gemeente Haarlemmermeer zal alle ‘directe en indirecte schade’ op de actievoerders en de organisatoren worden verhaald.