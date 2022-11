Air France-KLM lost deel staatssteun af

Air France-KLM kondigde maandag aan dat ze een groot deel van de Franse staatssteun die het bedrijf ontving tijdens de pandemie vervroegd terugbetalen.

Volgens Air France-KLM is het de ‘solide verbetering over de eerste negen maanden van dit jaar’ die het mogelijk maakt dat de groep een deel van de steun kan aflossen. Het bedrag bedraagt 1 miljard euro van de openstaande 3,5 miljard euro. Door de aflossing wordt de schuldpositie van het bedrijf verbeterd en dalen de rentekosten over het resterende bedrag.

Air France-KLM wil in mei 2024 nog een deel van 1,15 miljard euro aflossen en het resterende bedrag het volgende jaar betalen. In totaal ontving de groep 4 miljard euro aan staatssteun van de Franse overheid waarvan het concern 500 miljoen euro al in december 2021 terugbetaalde.

KLM

KLM ontving 3,4 miljard euro staatssteun van de Nederlandse overheid om de coronacrisis door te komen. Van de steun gebruikte de maatschappij maar 942 miljoen euro, wat inmiddels al volledig is terugbetaald.