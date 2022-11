Comac ontvangt orders voor honderden vliegtuigen

De Chinese vliegtuigfabrikant Comac heeft grote bestellingen ontvangen voor honderden toestellen, zo maakte het bedrijf bekend op de Zhuhai Airshow.

Verschillende leasemaatschappijen hebben een bestelling geplaatst bij de fabrikant. Comac maakte op de grootste Chinese vliegshow bekend dat het gaat om driehonderd C919’s en dertig ARJ21’s. De C919 is pas een maand geleden gecertificeerd, een jaar later dan oorspronkelijk de bedoeling was. Ondanks de vertraging telde het aantal orders op het moment van certificering al 815 van 23 verschillende klanten. De eerste C919 wordt in december geleverd aan launch customer China Eastern. Vooralsnog is dat de enige maatschappij die een leveringsschema heeft aangekondigd.

Buitenland

Naast de grote Chinese interesse in de C919 krijgt het toestel ook aandacht vanuit het buitenland. Zo schijnt het type een voor de hand liggende keuze te zijn voor Nigeria Air. De maatschappij wil op korte termijn significant groeien en zoekt vliegtuigen die snel kunnen worden geleverd. De wachttijd voor een toestel van Comac is relatief kort terwijl die voor een 737 of A320 al snel kan oplopen tot minimaal vijf jaar.

Nederland

Ook in Nederland was er interesse voor de C919, maar niet bij luchtvaartmaatschappijen. Twente Airport was kort in beeld als testlocatie voor het vliegtuig. In 2016 bezocht een Chinese delegatie bestaande uit personeel van Comac en de Chinese luchtvaartautoriteit CAAC de luchthaven voor een rondleiding. Uiteindelijk is er gekozen voor een andere locatie.