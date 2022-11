Gun iedereen die het kan betalen z’n klimaatneutrale privéjet

Vluchten met privéjets waren in de eerste negen maanden van 2022 goed voor 56 kiloton CO2-uitstoot, blijkt uit onderzoek door CE Delft in opdracht van Greenpeace. De milieuorganisatie roept op tot een Europees verbod op privéjets. Maar dat zou een gemiste kans zijn, betoogt Thijs ten Brinck van Wattisduurzaam.nl.

Met de 56 kiloton puften privévluchten van en naar Schiphol en Rotterdam The Hague Airport al voor eind september meer CO2 uit dan in heel 2019, het laatste jaar voordat de covid-pandemie de reislust tijdelijk dempte. Die groei ziet er niet mooi uit voor het klimaat. Wie vliegt met een privéjet is bovendien goed voor vijf tot zeven keer meer CO2-uitstoot dan iedereen die dezelfde afstand aflegt op een lijnvlucht, schouder aan schouder met alle gewone mensen.

Bijna niemand heeft een privéjet

Zo heeft Greenpeace een perfect recept voor pijnvrije ophef te pakken. Veel mensen vliegen, maar bijna niemand vliegt privé. Bijna iedereen kan dus verontwaardigd zijn over mensen die wél vliegen in privéjets. Zoals topmensen van Shell en Talpa, ministers, Nikkie Plessen en Max Verstappen.

De Eemshavencentrale, Nederlands grootste kolencentrale, stoot in twee dagen op vol vermogen zestig kiloton CO2 uit. Dat is veel CO2, dus de 56 kiloton van privévliegers is ook veel CO2. Aan de andere kant, alle privévluchten van en naar Schiphol en Rotterdam hadden liefst 270 dagen nodig om evenveel CO2 uit te stoten als één kolencentrale in één topweekend. Verbieden van privéjets, zoals Greenpeace wil, resulteert dus zeker in een meetbare CO2-reductie, maar draagt tegelijkertijd slechts beperkt bij aan onze totale klimaatopgave.

Halve procent van het totaal

Ook op de klimaatopgave van de Nederlandse luchtvaart doet een verbod op privévluchten weinig. De totale uitstoot van de Nederlandse luchtvaart in 2019 was 12.300 kiloton, 220 keer meer dan de CO2 van enkel de privéjets.

Natuurlijk zou het desondanks mooi zijn als regiomanagers videobellen naar het Britse hoofdkantoor van Shell. Natuurlijk zou het mooi zijn als Verstappen vanuit Monaco met de sneltrein naar Zandvoort komt. Maar net als klimaatbewuste mensen op lijnvluchten hebben ook topmensen van Shell en Max Verstappen altijd hun redenen om tóch het vliegtuig te pakken.

Europees verbod op privéjets zou een gemiste kans zijn

Een belangrijk verschil tussen lijnvluchten en privévluchten is de prijs per passagier. Het hebben of huren van een privéjet is een uitzonderlijk dure hobby. Wie zoveel geld overheeft voor comfort, snelheid, privacy, veiligheid en prestige, heeft lachend nog meer geld over om het comfort en de snelheid, privacy, veiligheid en prestige van privéjets te behouden.

In plaats van de lucky few hun speeltje af te pakken, kun je de lucky few ook verplichten over te stappen op nog duurdere én duurzame speeltjes. Als Red Bull Verstappen vleugels op fossiele kerosine geeft, kan Red Bull Verstappen zonder enige twijfel ook vleugels op 100 procent bio-kerosine of waterstof geven.

Peperdure korte vluchten met kleine toestellen zijn ideaal

In haar drang naar ophef benadrukt Greenpeace gretig dat 35 procent van de privéjetvluchten korter dan 500 kilometer is. Dat zou inderdaad prima per trein kunnen, maar dat gaan Verstappen en Nikkie Plessen natuurlijk niet doen. En het hoeft ook niet. De eerste elektrische vliegtuigen die 500 kilometer op een volle accu halen zijn al bijna leverbaar. Als privévliegers die eerste dure toestellen kopen, ontstaat budget om voor volgende kisten de kosten te verlagen en de actieradius te vergroten.

Wij normale stervelingen zouden niet moeten willen dat privévliegers met ons in de trein zitten. Dat zou een gemiste kans zijn. Juist als de paar mensen voor wie geld geen rol speelt verplicht overgaan op klimaatneutraal vliegen, jaagt dat een ontwikkeling aan die duurzaam vliegen later deze eeuw voor iedereen mogelijk maakt. Hoe zonde ook van de ophef: wie het beheersen van klimaatverandering belangrijk vindt, gunt iedereen die het kan betalen een klimaatneutrale privéjet.

Dit artikel is geschreven door Thijs ten Brinck, oprichter van Wattisduurzaam.nl.