Bedrijfsleven: ‘Luchtvervoer is cruciaal’

De International Air Transport Association (IATA) publiceerde dinsdag resultaten van een onderzoek onder vijfhonderd Europese bedrijfsleiders. De ondervraagden bevestigden dat luchtvervoer cruciaal is voor succes.

In het onderzoek werden vragen gesteld zoals wat de impact luchtvervoer heeft op het bedrijf. 84 % van de ondervraagden zou zich niet kunnen voorstellen zaken te doen zonder toegang tot luchtvervoer. Volgens Willie Walsh, directeur van IATA, is de boodschap duidelijk: ‘Luchtvervoer is cruciaal voor hun zakelijk succes. Europese regeringen plannen de weg vooruit te midden van de huidige economische en geopolitieke uitdagingen. Maar bedrijven zullen vertrouwen op het beleid dat effectieve verbindingen ondersteunt, zowel binnen het continent als met Europa’s wereldwijde handelspartners’.

Naast de impact van luchtvervoer op het bedrijf werd er ook gevraagd naar welke prioriteiten de leiders belangrijk vinden in de luchtvaart. De meeste bedrijfsleiders zijn voor het verduurzamen van de sector maar vinden vooral dat de luchtvaart goedkoper moet. ‘De kosten, kwaliteit en duurzaamheid van luchtvervoer zijn belangrijk voor het Europese bedrijfsleven. De implementatie van het gemeenschappelijk Europees luchtruim (Single European Sky) zal vertragingen verminderen. Een effectieve regulering van luchthavens houdt de kosten onder controle en zorgt voor juiste investeringen’, aldus Walsh.

Trein

82 % van de ondervraagden gaf aan luchtvervoer belangrijker te vinden dan spoorverbindingen, maar bijna driekwart van de bedrijfsleiders zegt ook dat het spoornetwerk een goed alternatief is. Over deze cijfers zegt Walsh het volgende, ‘Het is ook duidelijk dat bedrijfsleiders niet gedwongen willen worden om het een boven het ander te kiezen. Europa is het beste gediend met kostenefficiënte en duurzame keuzes voor alle vormen van transport.’ Het is volgens de directeur een belangrijke boodschap voor beleidsmakers.