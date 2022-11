Transavia brengt populaire bestemming na 8 jaar terug

Transavia vliegt deze winter weer van Amsterdam naar de populaire Egyptische winterzonbestemming Sharm el Sheikh.

Tot en met woensdag 29 maart vliegt Transavia wekelijks op woensdag en zaterdag naar Sharm el Sheikh. De badplaats ligt in het zuidelijke puntje van het schiereiland Sinaï en staat ook bekend als een van de mooiste duikbestemmingen ter wereld. De eerste vlucht vond plaats op 2 november en werd uitgebreid gevierd. Alle passagiers kregen een speciale speech van de crew en het ‘groene hart’ van Transavia: een blikje gevuld met pepermuntjes. Bij aankomst werden ze bovendien feestelijk ontvangen met vlaggetjes en taart.

Het is voor het eerst in acht jaar dat Transavia weer naar de in het noordoosten van Egypte gelegen vakantiebestemming vliegt. In 2015 verongelukte er een vliegtuig van het Russische Metrojet, wat nog jarenlang grote gevolgen voor het toerisme had. De afgelopen jaren is de bestemming weer als vanouds populair. Momenteel staat de stad overigens in de belangstelling vanwege de wereldwijde klimaattop, waar ook premier Rutte aanwezig is.