Air France-KLM klaar voor onderhoud A220-motoren

Over ruim een halfjaar kan Air France-KLM het onderhoud aan de PW1500G-motoren van de Airbus A220 intern uitvoeren.

De Engineering & Maintenance-tak van het bedrijf wordt gecertificeerd de motoren te testen en volledig in- en uit elkaar te halen, zo maakte fabrikant Pratt & Whitney dinsdag bekend. ‘Air France ontving haar eerste A220-300 in september 2021, en vandaag verwelkomen we AFI KLM E&M in ons netwerk van aangesloten onderhoudscentra’, zei Marc Meredith van Pratt & Whitney. ‘Nu het aantal bestellingen van motoren toeneemt, is het essentieel om wereldwijd het aantal onderhoudsfaciliteiten uit te breiden met deskundige onderhoudsaanbieders zoals Air France-KLM.’ Binnen Europa biedt naast de Frans-Nederlandse onderneming onder meer ook Lufthansa Technik deze diensten aan.

‘We zijn verheugd ons aan te sluiten bij het GTF MRO-netwerk van Pratt & Whitney. We bieden al meer dan 90 jaar onderhoudsdiensten aan en groeien en ontwikkelen mee met de luchtvaartindustrie. De toevoeging van het onderhoud aan de Pratt & Whitney GTF-motoren aan onze diensten versterkt onze positie richting de toekomst en onze klanten, en bevordert de technische expertise van onze onderhoudsteams’, zei Anne Brachet van de onderhoudstak van Air France-KLM. Vanaf het derde kwartaal van 2023 kan het bedrijf de diensten daadwerkelijk aanbieden.