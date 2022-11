Bouw nieuwe Antonov An-225 al begonnen

Nadat het grootste vliegtuig ter wereld, de Antonov An-225, begin dit jaar verwoest werd bij zware gevechten om het vliegveld Hostomel bij Kiev, volgde algauw de mededeling dat het toestel herbouwd wordt. Nu bevestigt de directeur van Antonov Airlines dat er reeds mee is begonnen.

Het grootste vrachtvliegtuig ter wereld werd vernietigd bij Russische aanvallen op Antonov’s basis nabij Kiev. Een tweede, nooit afgebouwd toestel, werd gelukkig niet beschadigd in de oorlog, en dit biedt kansen voor de herbouw van het paradepaardje van de vrachtluchtvaart. In april zei de vliegtuigbouwer dat het delen van de vernietigde machine en onderdelen van de onvoltooide kopie zal gebruiken om een An-225 terug in de lucht te krijgen. Sinds dit voorjaar zijn er plannen in Oekraïne voor dit project, dat met geschatte kosten tussen de 800 miljoen en drie miljard dollar een grote uitdaging wordt.

“Er wordt aan gewerkt”

Nu bevestigt Ievgen Gavrylov, waarnemend algemeen directeur van Antonov Airlines, bij de opening van een Antonov-tentoonstelling op de luchthaven van Leipzig dat reeds is gestart met de bouw van een nieuwe Mrija. “Het werk aan de machine vindt plaats op een geheime plek”, aldus Gavrylov tegenover de krant Bild. “De nooit voltooide tweede An-225 zal worden aangevuld met delen van de gebombardeerde machine en nieuwe onderdelen.” Gavrylov meldt daarnaast dat het project al voor ongeveer 30 procent voltooid is. De manager schat de totale kosten op slechts 500 miljoen dollar.

Duitse hulp?

De tentoonstelling in Leipzig is bedoeld als promotie-event voor Antonov. Het belangrijkste doel is dan ook het binnenhalen van financiering voor -nieuwe- projecten uit onder andere Duitsland. “We zijn van plan om merchandise zoals modellen van de An-225 te verkopen om extra geld te verdienen en sponsors aan te trekken,” legde Gavrylov uit. Hij gaf geen tijdschema voor de oplevering van de nieuwe An-225. Wel zei hij dat hoe eerder de oorlog in Oekraïne eindigt, hoe sneller het gaat.