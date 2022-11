ITA krijgt extra geld van Rome

De Italiaanse nationale luchtvaartmaatschappij ITA Airways krijgt opnieuw een geldinjectie van de Italiaanse staat. Rome verstrekt volgens bronnen eind deze maand € 400 miljoen aan de maatschappij.

Toen Alitalia, de voorganger van ITA Airways, op 15 oktober 2021 ophield te bestaan, had het bedrijf schulden opgebouwd van in totaal meer dan € 11 miljard. Na het einde van de luchtvaartmaatschappij die onder andere bekendheid genoot door reizen van de paus, kreeg de Italiaanse regering toestemming van de Europese Unie om een ​​staatsluchtvaartmaatschappij te blijven voortzetten; dit werd Italia Trasporto Aereo (ITA). Hoewel het hier om een nieuw bedrijf ging, betrof het in veel opzichten een doorstart van Alitalia. De Europese Unie gaf destijds toestemming voor een totale investering in ITA Airways van maximaal € 1,35 miljard. Na eerdere uitgaven van € 700 miljoen brengt deze laatste geldinjectie het tot nu toe geïnvesteerde bedrag op € 1,1 miljard.

Privatisering

Sinds januari 2022 lopen er privatiseringsgesprekken met een aantal geïnteresseerde partijen, waaronder Lufthansa, Delta Air Lines en Air France-KLM. Delta, Air France-KLM en investeringsmaatschappij Certares leken de beste papieren te hebben. Er werden dan ook exclusieve gesprekken met dit consortium gestart. Deze besprekingen zijn de afgelopen weken echter vastgelopen. In een poging het proces weer op gang te brengen, heeft de Italiaanse regering onlangs de exclusiviteit voor Delta Air Lines en Air France-KLM beëindigd en de onderhandelingen met Lufthansa heropend.

Toekomst

De contante injectie van € 400 miljoen zal de aanhoudende groei van ITA Airways verder ondersteunen. Eerder deze week voerde ITA Airways haar eerste vlucht naar Tokyo Haneda (HND) uit vanaf haar hub op Rome Fiumicino International Airport (FCO). In december lanceert de luchtvaartmaatschappij ook nieuwe langeafstandsroutes naar Delhi (DEL) en Malé (MLE), en er is sprake van verdere uitbreiding in Azië in de toekomst. Ook op het gebied van de vloot staat de maatschappij niet stil; de airline moderniseert flink met tientallen nieuwe toestellen. Of die in de toekomst zullen vliegen bij een staatsbedrijf of in private dienst blijft vooralsnog de vraag.