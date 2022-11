Luchthaven Aruba eerste met ‘Green Globe’

Aeropuerto Internacional Reina Beatrix, de luchthaven van Aruba, ontvangt als eerste luchthaven ter wereld het Green Globe certificaat. Green Globe is een van de belangrijkste certificeringsprogramma’s die duurzaamheidsstandaarden in de reissector laten zien. De Aruba Airport Authority, de beheerder van het vliegveld, stelde in 2021 duurzaamheidsdoelen en is daar sindsdien actief mee bezig.

Birte Pelayo, de CEO van Green Globe is tevreden over de Arubaanse luchthaven, zo meldt Travelpro: “de Aruba Airport Authority heeft een benchmark gecreëerd voor de luchtvaart in het Caribisch gebied. Luchthavenbeheer kan, door innovaties op de luchthaven en een goed vluchtplan, een grote bijdrage leveren aan het terugdringen van emissies. En als essentiële vervoersinfrastructuur, zijn de economische en sociale bijdrages die luchthavens leveren van levensbelang voor economieën die afhankelijk zijn van het toerisme.” Volgens Pelayo neemt de Aruba Airport Authority internationaal een belangrijke positie in en wordt dit extra onderstreept door de certificering. Voor een organisatie in de reisbranche is dit de hoogste erkenning op het gebied van duurzame bedrijfsvoering en management. Pelayo zegt dat de AAA onlosmakelijk is verbonden met de voorspoed van Aruba. Joost Meijs, de CEO van het vliegveld, reageert ook verheugd. Volgens hem overtreft het nieuws zijn verwachtingen maar bevestigt het de inzet van het vliegveld.

De Internationale Luchthaven Koningin Beatrix, zoals de naam van de luchthaven in het Nederlands luidt, is de nationale luchthaven van Aruba. Het vliegveld dat onder Nederlands bewind werd aangelegd in 1935, is het belangrijkste vliegveld in het Caribisch deel van het koninkrijk. Vanuit het vliegveld nabij Oranjestad gaan er vluchten naar Europa (voornamelijk Nederland), Zuid-Amerika, de meeste Caraïbische landen en naar de Verenigde Staten en Canada.