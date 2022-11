Schiphol per trein? Twee weken lastig

Treinreizigers zijn nog niet verlost van de problematiek bij de NS. Ook de komende weken zullen reizigers de gevolgen ervaren van de capaciteitsproblemen bij de Nationale Spoorwegen. Tussen zondag 13 november en 27 november zal station Amsterdam Zuid meer dan twee weken gesloten zijn. Het sluiten van het drukke station, een knooppunt in het treinverkeer rond de hoofdstad, betekent ook dat Schiphol lastiger bereikbaar wordt: er zullen veel minder treinen naar de luchthaven rijden.

Reizigers die met de trein richting Schiphol wensen te gaan zullen zich moeten voorbereiden op het maken van een omweg en/of extra drukke treinstellen. De NS meldt dat de sluiting van Amsterdam Zuid kan leiden tot een extra reistijd van maar liefst drie kwartier.

De hinder voor de reiziger is noodzakelijk voor een groot onderhoud aan het spoor door ProRail. Het gaat hier onder andere om het herinrichten van het traject en het vervangen van seinen, wissels en bekabeling. “De klus is noodzakelijk zodat er op termijn meer treinen kunnen rijden tussen Schiphol Airport en Amsterdam Centraal en vanwege de verbouwing van Amsterdam Centraal. Omdat we toch bezig gaan, kunnen tegelijkertijd een aantal andere zaken worden uitgevoerd zoals werk aan de Schinkelbruggen en aan de Brittenpassage, de nieuwe reizigerstunnel op Amsterdam Zuid”, meldt Jeroen Wienen van ProRail tegenover De Telegraaf.

Niet alleen Amsterdam Zuid wordt aangepakt door ProRail. Ook de Schipholspoortunnel gaat onder handen genomen worden door de spoorbeheerder. Tussen nu en 2028 gaat in meerdere sessies uitgebreid aan de spoortunnel gewerkt worden. Dit zou mogelijk moeten maken dat de tunnel daarna nog tenminste 40 jaar mee kan. Wienen meldt dat dergelijk onderhoud aan het spoor doorgaans tijdens vakantieperiodes gepland word wanneer het rustig is in de trein. Dit ligt rond Schiphol echter net anders: de luchthaven moet immers goed bereikbaar blijven tijdens de vakantieperiodes. Daarom zal ProRail het in dit geval afstemmen met de luchthaven.