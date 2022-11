Airbus start met productie A321 in China

Airbus is gestart met het produceren van de A321 in Tianjin. Door de grote vraag naar nieuwe vliegtuigen heeft het bedrijf met de nieuwe productielijn een groot voordeel in China.

Woensdag 9 november startte de bouw van het eerste exemplaar, dat begin 2023 aan een klant wordt geleverd. ‘Het Airbus-team in Tianjin heeft de aanpassingswerkzaamheden aan de productielijn met succes afgerond in nauwe samenwerking met Europese experts’, aldus George Xu, de Chinese baas van de fabrikant. Volgens Xu is de uitbreiding van de productie de ‘laatste stap in China’ en toont het ‘onwrikbare steun voor de Chinese markt’.

Experts schatten dat de Chinese luchtvaartindustrie de komende jaren verantwoordelijk is voor een kwart van de vraag naar nieuwe vliegtuigen. Met de lokale productie van de A321 heeft Airbus een groot voordeel ten opzichte van Boeing. Vanwege de enorme groei van het binnenlandse vliegverkeer zal er naar verwachting veel vraag zijn naar toestellen zoals de A321.

Airbus is in China momenteel veel populairder dan de Amerikaanse fabrikant. De afgelopen vijf jaar ontving Boeing orders voor slechts zestien machines. Drie daarvan waren voor de 737 Max, die in het land nog steeds niet mag vliegen. De overige dertien betroffen vrachtvliegtuigen. Daarentegen verkocht Airbus alleen al in 2022 meer dan driehonderd vliegtuigen aan verschillende Chinese maatschappijen. Het bedrijf is sinds 2008 actief in Tianjin en heeft er sindsdien meer dan zeshonderd A320’s gebouwd. Sinds vorig jaar legt de fabrikant daar ook de laatste hand aan de A330 en A350. Naast Hamburg Finkenwerder, Toulouse en Mobile in de Verenigde Staten, is Tianjin de vierde fabriek waar de Airbus A320 en A321 worden gebouwd.