‘Den Haag gaat helemaal niet over krimp Schiphol’

Niet Den Haag maar Brussel bepaalt of Schiphol zal krimpen. Dat zegt Henrik Hololei in De Telegraaf. Hololei is de belangrijkste luchtvaartambtenaar van de Europese Unie en volgt en toetst de gedwongen krimp van 500.000 naar 440.000 vliegbewegingen op Schiphol.

Hololei vertelt over gesprekken die er zijn geweest tussen Den Haag en Brussel en merkt daarbij op dat er ondanks het contact nog geen concrete afspraken gemaakt zijn. Mocht er vanuit Den Haag een voorstel komen met betrekking tot de krimp, dan zal de EU dit toetsen. Voor Hololei lijkt het duidelijk te zijn dat Brussel in de kwestie het laatste woord heeft.

Krimp

Schiphol moet vanaf eind 2023 inkrimpen naar 440.000 vliegbewegingen per jaar. Dat heeft het kabinet afgelopen zomer in de ministerraad besloten. “Bewoners van de regio rondom Schiphol hebben te maken met de negatieve gevolgen van de luchthaven. Zij hebben overlast van vlieggeluid en maken zich zorgen over de effecten van luchtvaart op hun gezondheid, de natuur en het klimaat. Het kabinet ziet het als opdracht om een evenwicht te vinden tussen het belang van een goede internationale luchthaven, het bijhorende goede vestigingsklimaat en het belang van een betere en gezondere leefomgeving”, schrijft het kabinet in een verklaring. Betrokkenen uit de sector maken zich echter zorgen.

Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat zei eerder over het besluit tot gedwongen krimp dat hij “zekerheid en perspectief wil bieden aan zowel de luchtvaartsector als aan omwonenden. Dit besluit vormt de basis voor een nieuw evenwicht. Het bevat helaas een moeilijke boodschap voor de luchtvaartsector die nog volop aan het herstellen is van de ingrijpende gevolgen van de coronapandemie. De komende periode gaan we het besluit over Schiphol verder uitwerken in samenspraak met omwonenden en alle betrokken stakeholders in de luchtvaart.”

Kritiek uit Europa

Eerder kwam er vanuit Brussel al kritiek op de voorgenomen krimp. Zo meldde Adina Valean, de Eurocommissaris voor transport, dat Schiphol ook de korte vluchten moet accepteren als Nederland wil dat Schiphol een mondiale hub blijft. Ook stelde zij dat de gehele luchtvaartsector zou lijden onder de plannen.

Aldus Hololei is het de taak van de Europese Commissie landen erop te attenderen en aan te spreken bij het niet naleven van verdragen. Voordat er een goedgekeurde krimp kan plaatsvinden moet dit redelijk onderbouwd en getoetst zijn. Dit zou pas in 2024 het geval kunnen zijn. Het voornemen voor die tijd al een substantiële krimp te bewerkstelligen is daarmee niet noodzakelijkerwijs een uitgemaakte zaak.