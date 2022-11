Toekomst Noorse prijsvechter Flyr onzeker

De Noorse prijsvechter Flyr heeft miljoenen euro’s nodig om de winter door te komen. Als de maatschappij niet aan geld kan komen moet ze mogelijk haar operaties staken.

Volgens Flyr zijn er 430 miljoen Noorse kronen nodig, omgerekend zo’n 41 miljoen euro, om het winterseizoen te overleven. Dit wilden ze bereiken door middel van een private plaatsing op de beurs. Maar de belangstelling voor de aandelen was laag. Zonder geld is het onduidelijk hoe lang de maatschappij blijft bestaan. ‘Als het bedrijf er niet in slaagt om dit extra kapitaal tegen het einde van het eerste kwartaal van 2023 aan te trekken, kan Flyr zijn toekomstige activiteiten mogelijk niet voortzetten’, aldus de luchtvaartmaatschappij.

De airline moest dinsdag 8 november toegeven dat ze de financieringsdoelstelling, die ze zichzelf had gesteld, niet had gehaald. Flyr bedacht daarom een nieuw plan. Via een andere private plaatsing wil zij alsnog ruim 24 miljoen euro ophalen. Vervolgens wil zij met een bod aan de huidige aandeelhouders nog eens 9,6 miljoen euro ophalen, aldus Flyr aan persbureau Reuters. Dat is minder dan het oorspronkelijk geplande bedrag.

Flyr rapporteerde vorige week een operationeel verlies van ruim 21 miljoen euro voor het derde kwartaal van 2022. De maatschappij lijdt zwaar onder de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Omdat Flyr te klein is om in te dekken bij het kopen van kerosine, moet zij tegen de huidige torenhoge prijzen tanken. Daarom dunde zij haar dienstregeling al flink uit.