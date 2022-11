China certificeert concurrent eigen vliegtuig

Vliegtuigfabrikant Embraer deelde donderdag mee dat de E190-E2 door China gecertificeerd is. Deze stap maakt het mogelijk voor Embraer om te concurreren met de Chinese ARJ21.

Arjan Meijer, Embraer-CEO, zei in een verklaring dat de certificering van de E190-E2 meer zakelijke kansen in China biedt. Of er al vliegtuigen zijn besteld door maatschappijen is niet bekend. De fabrikant liet ook weten dat het bezig is met de Chinese certificering van de E195-E2, die naar verwachting binnenkort wordt behaald.

De certificering betekent nieuwe concurrentie voor Comac. De fabrikant van de ARJ21 en C919 had een korte voorsprong maar moet het nu opnemen tegen de Braziliaanse toestellen die in dezelfde categorie vallen. De E190-E2 biedt plaats aan maximaal 114 passagiers. De capaciteit is vergelijkbaar met de ARJ21 die 90 reizigers kan meenemen. De nog te certificeren E195-E2 beschikt over een capaciteit van 146 stoelen en is daarmee vergelijkbaar met de C919.

Vertraagd

China is traag met het certificeren van nieuwere westerse vliegtuigen die concurreren met Chinese tegenhangers. Hoewel deze week de ATR42-600 ook zijn certificering behaalde, zijn vliegtuigen als de Airbus A220 en 737 Max nog niet gecertificeerd. Meerdere bronnen suggereerden dat de certificering van westerse toestellen met opzet wordt vertraagd om zo de Chinese machines zoals de C919 een voordeel te geven.