Groot wrakstuk neergestorte Spaceshuttle gevonden

Voor de kust van Florida hebben duikers een groot wrakstuk van de spaceshuttle Challenger gevonden. Het toestel explodeerde in 1986 kort na de lancering.

De vondst werd al in maart gedaan tijdens het filmen voor een History-documentaire over de Bermudadriehoek. De duikers waren eigenlijk op zoek naar een verdwenen vliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog, maar toen ze de kenmerkende spaceshuttle-tegeltjes zagen schakelden ze NASA in. De ruimtevaartorganisatie bevestigde dat het inderdaad om een stuk van Challenger gaat. Met negen vierkante meter is het het grootste teruggevonden stuk sinds 1996, en mogelijk wordt er onder het zand nog meer aangetroffen. Op 22 november wordt de documentaire over de vondst uitgezonden op het Amerikaanse History Channel. NASA zal nog laten weten of het gevonden stuk wordt geborgen.

What they uncover off the coast of Florida, outside of the Triangle, marks the first discovery of wreckage from the 1986 Space Shuttle Challenger in more than 25 years. Don’t miss the premiere of The Bermuda Triangle: Into Cursed Waters on Tuesday, November 22 at 10/9C. pic.twitter.com/LWUoFXxEnK — HISTORY (@HISTORY) November 10, 2022

Challenger, waarover zo’n twee jaar geleden nog een docu-serie van Netflix verscheen, moest een van de meest inspirerende ruimtemissies ooit worden. Niet langer zou de ruimte iets mysterieus zijn, waar enkel een select groepje astronauten kon komen: deze spaceshuttle-missie was het verhaal van de gewone mens die de aarde van bovenaf kon bekijken. Voor het eerst zou een ‘gewone Amerikaan’ meegaan. Dat werd lerares Christa McAullife.

Zoals velen bekend mocht de vlucht echter niet lang duren en eindigde de missie in een ramp. 58 seconden na de lancering werd vlak boven de boostermotoren een pluim zichtbaar, zoals te zien is op de foto hieronder. Zonder dat iemand het doorhad, was er een steeds groter wordend heet gaslek ontstaan. Op een hoogte van ruim 48.000 voet (15 kilometer) en slechts 1 minuut en 13 seconden nadat Challenger was opgestegen, explodeerde de spaceshuttle. ‘Uh-oh’, was de laatste transmissie die van piloot Michael J. Smith werd vastgelegd, enkele tienden van een seconden voor de explosie. Toen werd het stil.

