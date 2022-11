Kogel raakt MEA-vliegtuig tijdens landing | Foto’s

Een Airbus A320 van Middle East Airlines (MEA) is donderdag geraakt door een kogel tijdens de landing op de luchthaven van Beiroet, zo meldt Reuters.

Het vliegtuig was op weg van Jordanië naar Beiroet toen het werd getroffen door een verdwaalde kogel. MEA-voorzitter Mohamad El-Hout meldde dat er geen gewonden zijn gevallen. Volgens El-Hout gebeurt dit elk jaar zeven tot acht keer als gevolg van verdwaalde kogels die worden afgevuurd vanuit nabijgelegen gebieden. Wat het incident van donderdag bijzonder maakt is dat het de eerste keer is dat dit een vliegend toestel overkomt. Overigens komt het wel vaker voor dat er een kogelgat in een operationeel vliegtuig wordt gevonden.

Er is waarschijnlijk niet doelbewust op het vliegtuig geschoten. Feestelijke geweerschoten komen veel voor in Libanon ter gelegenheid van toespraken van politici, bekendmakingen van examenresultaten en andere evenementen. Wapenbezit is daar niet strafbaar. ‘Het schieten in de lucht in Libanon moet worden gestopt. Het is een bron van gevaar voor het luchtverkeer en de luchthaven”, zei El-Hout.

De Libanese wetgever Paula Yacoubian was aan boord van het vliegtuig toen het werd geraakt door de kogel. Op Twitter deelde ze beelden die een gat in de romp van de machine tonen. Yacoubian vertelde dat ze op stoel 2F zat toen het incident ‘recht boven mijn hoofd’ plaatsvond. ‘In plaats van goede morgen te zeggen, moeten we vandaag god bedanken voor onze veiligheid’, twitterde ze. ‘Er moet een eind komen aan het ongecontroleerd schieten met vuurwapens.’