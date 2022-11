A340 moet twee keer omkeren

Vanwege problemen met een van de motoren moest een Airbus A340 van Lufthansa deze week maar liefst twee keer omkeren.

Het begon allemaal op dinsdag 8 november. De A340, registratie D-AIHP, vertrok als vlucht LH420 keurig op tijd vanuit het Amerikaanse Boston in de richting van München. Maar slechts twaalf minuten na het opstijgen, op een hoogte van 27.000 voet, merkte de crew dat er een technisch mankement was. Daarop werd besloten terug te keren. Na het lozen van overtollige kerosine landde het viermotorige toestel zodoende tachtig minuten later weer op dezelfde luchthaven in Boston. Maar daarmee was de kous nog niet af.

Zo’n 3,5 uur na de landing was het toestel klaar om alsnog naar Duitsland te gaan. Het was inmiddels vroeg in de nacht van 9 november. Toen de A340 niet lang na takeoff wederom een hoogte van 27.000 voet bereikte, deed zich exact hetzelfde probleem als op de eerste vlucht voor. Zodoende besloot de crew opnieuw brandstof te lozen en terug te keren naar Boston, alwaar de vlucht definitief werd geannuleerd. ‘We kunnen bevestigen dat vlucht LH425 twee keer moest terugkeren’, zegt een woordvoerder van Lufthansa tegen het Duitse Aerotelegraph. Het bleek inderdaad om hetzelfde mankement te gaan. ‘Dit kon na de eerste omleiding niet naar tevredenheid worden opgelost.’ Na de tweede terugkeer heeft Lufthansa de passagiers omgeboekt naar een andere vlucht. De A340 keerde leeg terug naar München.