Nederlandse MQ-9 Reapers blijven langer op Curaçao

Drie Nederlandse MQ-9 Reapers blijven tot 1 juli 2023 gestationeerd op Curaçao.

Begin dit jaar nam de luchtmacht de eerste onbemande MQ-9’s in ontvangst. Vanwege de gunstige weersomstandigheden en de beschikbaarheid van het luchtruim werd besloten om in het Caribisch gebied te beginnen met de opbouw van het systeem, bestaande uit vier drones en vier grondstations. Zodoende werden drie Reapers op het Curaçaose vliegveld Hato gestationeerd, evenals twee grondstations. Vanaf medio december komen de andere twee grondstations op vliegbasis Leeuwarden te staan, alsmede de vierde MQ-9. Na de testfase zullen de overige MQ-9’s ook naar Leeuwarden gaan. Op termijn loopt het aantal Reapers op naar acht.

De testperiode in het Caribisch gebied loopt volgens planning komende maand af, maar vanuit Defensie is nu besloten om de verkenningsvliegtuigen tot 1 juli 2023 vanaf Curaçao te laten opereren. Zo kan het luchtmachtpersoneel voorbereid worden op zwaardere taken en grote operaties, zei Defensie-staatssecretaris Christophe van der Maat donderdag tijdens een bezoek aan het Caribisch gebied. Ondertussen worden de Reapers in de regio al voor Defensietaken ingezet, zoals de ondersteuning van civiele autoriteiten of opsporing en toezicht. Daarbij werkt de luchtmacht deels samen met de Verenigde Staten.

‘Mooi dat de MQ-9 Reaper 6 maanden langer is in te zetten om de Commandant Zeemacht Caribisch gebied en de Kustwacht Caribisch gebied te ondersteunen. Ik heb ter plekke gehoord hoe belangrijk het toestel met zijn sensorcapaciteit hier is voor onder meer het bestrijden van de georganiseerde criminaliteit. De afgelopen periode hebben de luchtmacht-collega’s het onbemande vliegtuig uitvoerig getest. Het is goed dat zij de komende 6 maanden door kunnen gaan met trainen’, aldus Van der Maat.