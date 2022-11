‘Emirates stopt met sponsorschap’

Emirates is momenteel een van de grote sponsoren van de Formule 1. Echter, er komt mogelijk een eind aan dat sponsorschap.

Dat blijkt uit een rapport van SportBusiness. Emirates en de koningsklasse zouden met elkaar in gesprek zijn geweest over een contractverlenging. De Formule 1 vraagt het dubbele bedrag van wat Emirates momenteel sponsort. De luchtvaartmaatschappij uit de Verenigde Arabische Emiraten steunt de koningsklasse nu met 25 miljoen dollar (omgerekend iets meer dan 25,1 miljoen euro). Dat verdubbelde bedrag zou Emirates te veel vinden. De deadline voor de verlenging is verstreken en er bleek geen compromis te zijn gesloten. Uit het rapport komt dan ook naar voren dat Formule 1 al opzoek is naar een nieuwe grote luchtvaartsponsor waarmee een afscheid tussen de airline en de koningsklasse op de loer ligt. Namen over potentiële kandidaten worden nog niet genoemd.

Het rapport benadrukt dat in de Verenigde Staten veel interesse bestaat in de raceklasse waar Red Bull Racing-coureur Max Verstappen uitkomt. De in de VS gevestigde merken van de Formule 1-teams zijn met iets meer dan 21 procent gestegen van 133 deals in 2021 naar 161 in 2022. Het is niet bekend of Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen als Delta Air Lines of United Airlines interesse hebben de rol van Emirates over te nemen. Etihad Airways, Singapore Airlines en Gulf Air zijn naast de maatschappij uit de VAE sponsoren van de Formule 1.

Sinds 2013 is Emirates sponsor in de koningsklasse. In 2018 verlengde de luchtvaartmaatschappij haar sponsorcontract. Hierdoor kreeg zij de mogelijkheid bij vijftien races per jaar haar naam op het circuit te tonen. Onder meer boven de lampen van de finishlijn, op borden langs zowel bochten als lange stukken en in hospitalityruimtes voor gasten is de sponsornaam te zien. Alleen bij de Grand Prix van Bahrein, Singapore en Abu Dhabi mag Emirates niet getoond worden, omdat de merkrechten toegekend zijn aan Gulf Air, Singapore Airlines en Etihad Airways.