Hubfunctie Schiphol weg? ‘Niet leuk voor Nederland’

Momenteel wordt gewerkt aan een CO2-plafond voor Schiphol en de Nederlandse luchtvaartsector. Milieuorganisaties zijn van mening dat dit nog steeds niet genoeg is.

In het plafond wordt de maximale uitstoot van de luchtvaartsector wettelijk vastgelegd. Het gaat nog een stapje verder dan het pakket ‘Fitfor55’ dat de Europese Commisie wil introduceren. Daarin staat dat luchtvaartmaatschappijen verplicht fossiele en alternatieve brandstoffen moeten mengen. Tevens worden de Europese uitstootrechten duurder. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt momenteel aan het CO2-plafond, maar dat zou volgens Marjolein Demmers, directeur van Natuur & Milieu, gebaseerd worden op regels die niet voldoende zijn om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden.

Krimp Schiphol

Het kabinet besloot deze zomer dat Schiphol het aantal vluchten per jaar moet reduceren tot 440.000. Dat stond haaks op de luchtvaartnota 2020-2050 waarin vastgelegd werd dat het grootste vliegveld van Nederland juist zou kunnen groeien naar 620.000 vluchten per jaar. Het kabinet stelde dat omwonenden te maken hebben met geluidsoverlast en dat gevreesd wordt voor de effecten op de gezondheid van de bewoners die rondom de luchthaven wonen. De krimp resulteert eveneens in de ondermijning van de hubfunctie, iets waar Demmers voor pleit. ‘Voor Nederland is dat helemaal niet leuk, voor de omwonenden niet en voor het klimaat ook niet’, licht ze toe in een interview met NU.nl waarmee ze doelt op de overstappende passagiers.

Kritiek van andere kant

Niet alleen milieuorganisaties zijn kritisch op het CO2-plafond. Luchtvaartmaatschappijen zien er niets in en lieten zich al eerder hierover uit. ‘Het lijkt er sterk op dat het kabinet bewust bezig is de luchtvaart de nek om te draaien en daarmee Nederland het lelijke eendje van Europa te maken’, aldus Marnix Fruitema, voorzitter van belangenvereniging van luchtvaartmaatschappij BARIN. KLM noemt het plafond ‘dubbelop’. ‘De verlaging van de CO2-uitstoot moet je wereldwijd en in Europees verband aanpakken en niet nationaal’, liet de luchtvaartmaatschappij toentertijd weten.