‘Bijtende geur’ waargenomen in cockpit A220

Een Airbus A220 van SWISS keerde begin deze maand terug naar Zürich toen de piloten in de cockpit een ‘bijtende geur’ constateerden.

Om 7:25 uur steeg het toestel, met registratie HB-JCP, op vanuit Zürich onderweg naar Stuttgart. Minder dan vijf minuten na vertrek merkten de vliegers de geur op. Uit gegevens van Flightradar24 blijkt dat de A220 klom naar een hoogte van circa tweeëneenhalve kilometer. Daarna daalde het vliegtuig in korte tijd en keerde het terug naar het vliegveld waarvan het vertrokken was. Vijftien minuten na take-off arriveerde de A220 op baan 34. Vervolgens stond de machine 48 uur aan de grond, blijkt uit data van Flightradar24. Op 7 november maakte de HB-JCP haar rentree in het luchtruim met een vlucht naar Düsseldorf.

A220 van SWISS keert vijftien minuten na take-off terug op de luchthaven van Zürich © Flightradar24.com

Vervangingsvlucht

SWISS, dat in augustus bekendmaakte dit jaar maximaal zes A220’s van airBaltic in gebruik te nemen, zette uiteindelijk eenzelfde toestel in voor de vlucht naar Stuttgart. Volgens AV Herald ging het om de machine met registratie HB-JCQ. Die vertrok om 9:15 uur, iets meer dan twee uur na de aanvankelijke vertrektijd. De A220 arriveerde precies een halfuur later op de luchthaven van Stuttgart.

Hetzelfde incident

In september dit jaar deed een vergelijkbaar incident zich voor met een A220 van SWISS. Het ging om een vlucht vanuit Manchester naar Zürich toen het vliegtuig moest uitwijken wegens een vreemde geur. De vliegers maakte een ongeplande landing in Frankfurt. Daar stond de machine drie dagen aan de grond alvorens terug te keren naar Zürich. Naast dit incident kreeg een andere A220 van SWISS te maken met problemen met de motoren. In 2019 moest een toestel uitwijken naar Parijs toen, naar verluidt, vlammen uit de motor kwamen. Achteraf bleken software-instellingen de oorzaak te zijn.