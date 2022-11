Emirates 777 begeleid door twee F16’s

Een Boeing 777-300 van Emirates keerde afgelopen donderdag om naar Athene toen Griekse autoriteiten getipt werden over een verdachte persoon aan boord.

Het ging om vlucht EK209 die vanuit de hoofdstad van Griekenland vertrokken was op weg naar New York Newark Airport. Voordat de 777, met registratie A6-EQC, opsteeg vanuit Athene was het toestel geland vanuit Dubai. Na take-off zouden zowel de Griekse als Amerikaanse autoriteiten melding hebben gedaan van een verdachte situatie, licht een woordvoerder van Emirates toe bij The Independent. Als gevolg daarvan moest het vliegtuig noodgedwongen terugkeren naar de luchthaven waarvan het vertrokken was.

#ek209 Emirates Flight EK209 suspect remains seated and not allowed to leave the plane pic.twitter.com/zXJZXHTPLG — Fragolevantinos (@fragolevantinos) November 10, 2022

Passagier onwetend

Het incident deed zich voor boven de Middellandse Zee. Ter hoogte van Sardinië cirkelde de 777 vier keer rond alvorens de ommekeer te maken. Reden daarvoor was dat Frankrijk en Italië weigerden de machine in het luchtruim toe te laten voor een uiteindelijke landing op een van de luchthavens aldaar. Dat de vlucht anders verliep dan normaal ging de passagiers niet onopgemerkt voorbij . ‘Er hing gewoon een vreemde sfeer toen we ons allemaal afvroegen wat er aan de hand was’, schetst Yiannis Spryridakis de situatie. Hij kwam erachter dat er wat vreemds gaande was toen de WiFi aan boord werd afgesloten.

Emirates 777 cirkelt vier keer boven Sardinië alvorens het vliegtuig terugkeert naar Athene © Flightradar24.com

Terugkeer naar Athene

Eenmaal onderweg naar Athene stuurde het Combined Air Operations Centre twee F-16’s vanaf het Griekse eiland Kreta richting de 777. In overeenstemming met de ICAO-procedure vloog het vliegtuig met een grote boog voorbij de Italiaanse kust en West-Griekenland. Toen de Boeing geland was, kregen de passagiers te horen dat er sprake was van een ‘technisch probleem’ waarna zij het toestel verlieten en hun bagage ophaalden. Emirates laat weten dat de passagiers omgeboekt werden en een overnachting kregen.

De 777 werd gecontroleerd, maar er werd uiteindelijk niets verdachts gevonden. Vijf uur later keerde de machine terug naar Dubai in plaats van door te vliegen naar New York Newark.