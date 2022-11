Zeldzame vliegtuigen botsen tijdens airshow | Video

Tijdens een airshow in Dallas, in de Amerikaanse staat Texas, zijn zaterdagochtend een Boeing B-17 en een Bell P-63 met elkaar in botsing gekomen.

De toestellen vlogen een optreden tijdens de ‘Wings over Dallas’ airshow toen dit gebeurde. Het is nog onbekend hoeveel personen zich aan boord van de vliegtuigen bevonden. Ondanks de brokstukken die op een snelweg terechtkwamen zijn er vooralsnog geen gewonden op de grond gemeld.

De Boeing B-17 ‘Flying Fortress’ is een halverwege de jaren ‘30 van de vorige eeuw ontworpen bommenwerper. Ondanks meer dan 12000 B-17’s gebouwd exemplaren zijn er tegenwoordig nog ongeveer tien luchtwaardig.

De Bell P-63 ‘Kingcobra’ is een jachtvliegtuig dat in de beginjaren van de Tweede Wereldoorlog werd ontworpen. In totaal zijn er meer dan 3000 Kingcobra’s gebouwd, waarvan er nog ongeveer vijf luchtwaardig zijn.

Waarschuwing: de onderstaande video bevat schokkende beelden