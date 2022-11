Airbus-CEO: ‘Iedereen die erbij betrokken is, weet dat’

Airbus-CEO Guillaume Faury maakt zich weinig zorgen over de oplopende spanningen tussen het Westen en China, zo blijkt uit een interview met het Duitse Handelsblatt.

De Franse topman verwacht dat westerse landen en China op langere termijn hun wederzijdse afhankelijkheid zullen afbouwen, maar dat het stopzetten van handelsbetrekkingen absoluut niet aan de orde is. ‘Ik denk dat een scheiding tussen de economische blokken ondenkbaar is. Ik denk niet dat dat een realistisch scenario is’, zegt Faury. De Verenigde Staten bevinden zich al langere tijd een handelsoorlog met het Aziatische land, maar recentelijk lopen de spanningen over de kwestie ook tussen Frankrijk en Duitsland onderling op. Nu de gevolgen van de Europese afhankelijkheid van Rusland de afgelopen maanden pijnlijk zichtbaar zijn geworden, willen de Fransen dat de EU zich met het oog daarop ook minder afhankelijk van China maakt. Tegelijkertijd laat Duitsland Chinese bedrijven een belang nemen in zijn grootste haven, cruciale infrastructuur, en bracht bondskanselier Scholz onlangs een zeer omstreden bezoek aan China met het oog op de verdediging van de grote Duitse economische belangen in het land.

Van de spanningen tussen Frankrijk en Duitsland, landen waarin Airbus belangrijke vestigingen heeft, ligt Faury niet wakker: ‘Vanuit mijn oogpunt is de uitwisseling intens maar goed. Iedereen die erbij betrokken is, weet dat.’ Ondertussen blijft Airbus fanatiek handeldrijven in China. De Europese vliegtuigbouwer heeft er al een marktaandeel van vijftig procent. Faury: ‘Dat willen we uitbreiden, en daar zie ik een goede basis voor omdat er in het land veel vraag is naar onze producten.’ En dat bleek eerder dit jaar al, toen Airbus een megabestelling van een aantal Chinese maatschappijen in de wacht sleepte. Het bedrijf heeft een eigen productielijn in het land, waar door de jaren heen al honderden vliegtuigen zijn geproduceerd. Afgelopen week werd ook begonnen met de lokale productie van de A321.