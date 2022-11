Oprichter helikopterbedrijf Robinson overleden

Helikopterpionier Frank Robinson, oprichter van de succesvolle Robinson Helicopter Company, is op 92-jarige leeftijd overleden.

‘Frank Robinson, een van de bekendste namen in de helikopterwereld, was ene pionier, een man die niet werd gedreven door beloningen of onderscheidingen, maar door een visie die de industrie en general aviation voorgoed veranderde’, schrijft het bedrijf in een eerbetoon over zijn oprichter. Robinson is vooral bekend geworden door de introductie van de helikopters R22, R44 en R66, die vanwege hun simpliciteit en betrouwbaarheid wereldwijd zeer populair werden. Door de jaren heen bouwde de het bedrijf maar liefst 13.000 helikopters. Tegenwoordig wordt het bedrijf gerund door zijn zoon, Kurt Robinson.

Al in 1939 werd Robinsons interesse voor helikopters gewekt. Na twee universitaire opleidingen begon hij zijn luchtvaartcarrière eind jaren 50 bij Cessna. In de jaren daarna werkte hij bij verschillende luchtvaartbedrijven, waaronder Bell en Hughes. Nadat geen van zijn werkgevers geïnteresseerd bleken in het idee voor een simpele privéhelikopter startte hij in 1973 zijn eigen bedrijf: de Robinson Helicopter Company. Na een moeilijk proces dat zes jaar duurde werd zijn eerste eigen helikopter, de R22, in 1979 door de FAA gecertificeerd. Met het type boorde Robinson een nieuwe markt aan, en het werd dan ook al snel populair. In de jaren 90 volgde de grotere vierzitter R44, die eveneens zeer populair werd. In 2010 bracht het bedrijf de nog grotere R66, met plaats voor vijf personen, op de markt. In dat jaar ging de oprichter eveneens op 80-jarige leeftijd met pensioen.