Russische Ilyushin Il-76 naar Antarctica | Video

De Russische vrachtmaatschappij Volga-Dnepr Airlines heeft afgelopen week een Ilyushin Il-76 ingezet op een route tussen Kaapstad en Progress Station, een Russisch onderzoeksstation op Antarctica. Het toestel vervoerde 82 passagiers en 6500 kilo vracht.

Progress Station, dat de afgelopen maanden fors is uitgebreid, beschikt sinds dit jaar over een nieuwe landingsbaan die groot genoeg is om vliegtuigen als de IL-76 te ontvangen. De baan is, net als sommige landingsbanen op Antarctica, gemaakt van ijs, waardoor vliegtuigen niet uitgerust hoeven te worden met ski’s.

Ook bij de andere onderzoeksstations kunnen, nu het zomer wordt op het zuidelijk halfrond, weer vliegtuigen landen. Vaak worden voor deze vluchten Lockheed C-130’s ingezet, aangezien deze vliegtuigen kunnen worden voorzien van ski’s, waardoor zij op sneeuwbanen kunnen landen.

De grote bases op het continent, zoals McMurdo Station, beschikken over ijsbanen, waardoor vliegtuigen geen ski’s nodig hebben om te landen. De afgelopen jaren zijn er meerdere ‘reguliere’ passagiersvliegtuigen geland op Antarctica, zoals een Boeing 757 van Icelandair en een Airbus A340 van HiFly.