Ruzie tussen ministers: wie mag met regeringsvliegtuig?

Ministers Helder (Sport) en Kaag (Financiën) ruziën over wie van de twee met het regeringsvliegtuig op pad mag. Dat meldt RTL Nieuws.

Minister Helder gaat eind deze maand naar het WK Voetbal in Qatar. Het is de bedoeling dat ze op 29 november bij de wedstrijd tussen Nederland en gastland Qatar aanwezig is, maar vanwege een lang debat in de Tweede Kamer de dag ervoor kan ze niet een reguliere lijnvlucht nemen. Tegelijkertijd staat voor minister Kaag op 28 november een bezoek aan de Balkan op de planning, en wenst ook zij gebruik te maken van de PH-GOV. Kaag zou het toestel al enkele maanden geleden voor de 36-urige trip hebben gereserveerd.

Achter de schermen wordt dan ook gesproken van een ‘logistieke puzzel’. Minister Kaag staat als vicepremier hoger in de rangorde, waardoor haar het gebruik van het regeringsvliegtuig zou toekomen. Echter, het inhuren van een privévliegtuig voor Helders reis naar Qatar zou naar verluidt maar liefst 85.000 euro duurder zijn dan wanneer Kaag gebruik zou maken van een gehuurde jet. Omdat de ambtenaren van de ministeries er onderling niet uitkomen, is inmiddels zelfs het idee geopperd om Helders Kamerdebat maar te verplaatsen. Maandag wordt er door de hoogste ambtenaren van de betrokken ministers een knoop doorgehakt.

