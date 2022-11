Air Tanzania heeft problemen met A220

Air Tanzania moet diep in het vluchtschema snijden vanwege problemen met de motoren van de A220. De luchtvaartmaatschappij zegt dat de complicaties ook bij andere gebruikers van het vliegtuig voorkomen.

De Tanzaniaanse airline beschikt over vier A220-toestellen, waarvan er al een lange tijd één op de luchthaven van Maastricht staat geparkeerd. Ondanks de jonge leeftijd van de vliegtuigen is er momenteel maar één operationeel vanwege problemen met de Pratt & Whitney-motoren. Het bedrijf kondigde daarom aan meerdere vluchten te schrappen om de complicaties op te lossen.

Zonder in te gaan op de technische details van de problemen, vertelde Ladislaus Matindi, CEO van Air Tanzania, dat ze wachten tot er slots voor motorreparatie beschikbaar komen. Hij kan nog niet zeggen hoe lang dat zal duren. De maatschappij kan ook geen vervangende motoren aanschaffen omdat die op dit moment moeilijk te verkrijgen zijn.

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA publiceerde in oktober een zogenaamde ‘airworthiness directive’ omtrent de motoren. Met zo’n voorstel worden eigenaren en gebruikers op de hoogte gesteld van een probleem zodat dit kan worden verholpen. De reden voor het voorstel is ‘een ongecontroleerde uitschakeling van twee motoren tijdens de landing, wat leidde tot een verminderde remwerking door het wegvallen van het vermogen en de hydraulische systemen’. Volgens de FAA kost het oplossen hiervan slechts twee manuren per vliegtuig. Wat betreft de problemen met de A220’s van Air Tanzania is dit waarschijnlijk niet het enige dat er speelt.