Oekraïne vraagt VS opnieuw om hulp

Oekraïne deed onlangs een nieuwe oproep aan de Verenigde Staten om het land te voorzien van grote drones en anti-drone-raketten, zo meldt Reuters.

Het plan van de regering Biden om vier grote bewapenbare drones aan Oekraïne te verkopen, was eerder opgeschort vanwege de angst dat de geavanceerde bewakingsapparatuur in handen van de vijand zou kunnen vallen. Oekraïne hoopt nu dat de VS zich bedenkt aangezien Rusland zich steeds meer richt op het gebruik van kamikaze-drones en daarmee civiele infrastructuur aanvalt.

Oleksii Reznikov, de Oekraïense minister van Defensie, vroeg begin november in een brief aan de VS om vier MQ-1C Grey Eagle-drones en anti-drone-raketten. Het materieel zou de luchtverdediging van Oekraïne versterken en de Russische aanvallen met kamikaze-drones tegengaan.

Rusland voerde vorige maand meerdere aanvallen uit op civiele infrastructuur, zoals het elektriciteitsnet en watersystemen, waardoor er verschillende storingen ontstonden. Volgens Kiev is als gevolg van die aanvallen meer dan een derde van het elektriciteitsnet vernietigd. Garron Garn, een woordvoerder van het Pentagon, weigerde commentaar te geven op de specifieke Oekraïense verzoeken. Oekraïne vertrouwde tot nu toe op een mix van materieel uit het Sovjet-tijdperk en wapens die door westerse bondgenoten zijn geleverd, maar heeft geen luchtverdedigingssysteem wat de civiele infrastructuur kwetsbaar maakt.