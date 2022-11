Schiphol: ‘Historisch besluit’

De grootschalige investering in infrastructuur die de overheid maandag aankondigde valt bij Schiphol in goede aarde.

De miljardeninvestering betekent onder meer dat de Noord/Zuidlijn eindelijk zal worden doorgetrokken naar Schiphol, een lang gekoesterde wens van de luchthaven. Daarmee ontstaat er op termijn namelijk ook extra ruimte voor onder meer internationale treinverbindingen van en naar het vliegveld. Het duurt echter nog wel een hele tijd voordat het zover is: het project zou in 2026 beginnen en naar verwachting pas in 2037 afgerond zijn. In een reactie spreekt Schiphol desalniettemin van een historisch besluit. ‘Het is fantastisch dat de overheid deze grote investering doet. Met dit totaalpakket aan maatregelen verzekeren we de bereikbaarheid van de luchthaven voor passagiers, werknemers en forensen ook in de toekomst’, aldus financieel topman Robert Carsouw.

Hij vervolgt: ‘Het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp stimuleert een duurzame verbinding op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Het zorgt namelijk voor ruimte in de Schipholtunnel, deze ruimte kan vervolgens worden benut door zowel nationale als internationale treinen. Dat laatste is belangrijk zodat de trein als alternatief kan dienen voor het vliegtuig op korte afstanden. Bovendien versterkt het Schiphol als multimodale hub door het samenkomen van het openbaar vervoer, de auto en het vliegtuig. Dat is goed voor de duurzame bereikbaarheid van Nederland. We zijn blij dat onze gezamenlijke inspanningen hieraan bijdragen.’