Verlaten IL-76 wordt geveild in Turkije

Een Georgische IL-76 is na een incident op de luchthaven van Erzurum nooit meer vertrokken. Om ruimte te maken wordt het beschadigde vliegtuig geveild door de Turkse luchtvaartautoriteit DHMI.

De IL-76TD raakte in 2011 na de landing beschadigd op de Turkse luchthaven. Het toestel botste op het platform tegen de vleugel van een Kirgizische IL-76 waardoor de cockpit van de Georgische Ilyushin werd doorgesneden. Vervolgens werd het vliegtuig op de luchthaven geparkeerd waar het wachtte op reparatie. Vanwege problemen met de verzekering van de IL-76 is de machine nooit gerepareerd en staat het sinds het incident op het vliegveld.

Volgens de Turkse luchtvaartautoriteit DHMI deed Georgië geen enkele poging om de IL-76 terug te halen en daarom wordt het vliegtuig geveild. De veiling vindt plaats op 22 november in de Turkse hoofdstad Ankara bij het hoofdkantoor van DHMI. Het minimumbod bedraagt 400 duizend Turkse Lira, omgerekend zo’n 20.800 euro.

De IL-76 is eigendom van Sky Georgia Airlines en draagt ​​de registratie 4L-SKN. Zij werd gebouwd in 1984 en is inmiddels 38 jaar oud. Wereldwijd zijn er nog steeds 131 exemplaren van in gebruik, waarvan vele worden ingezet voor militaire doeleinden. In Europa vlogen er voor de Russische invasie in Oekraïne met enige regelmaat ook IL-76’s rond van Volga-Dnepr Airlines.