Waakhond gaat FAA-werk 737 MAX nakijken

Het Office of Inspector General (OIG), een waakhond van de Amerikaanse overheid, gaat het toezichtswerk van de FAA op twee veiligheidsvoorzieningen van de Boeing 737 MAX controleren.

Het OIG maakt deel uit van het Amerikaanse Ministerie van Transport. In de eerste plaats zal de waakhond onderzoeken hoe het toezicht van de FAA op de introductie van het controversiële MCAS-systeem is verlopen. Bij het onderzoek naar de oorzaak van twee dodelijke ongevallen met MAX-toestellen werd onder meer in de richting van dat anti-overtreksysteem gewezen. Verder zal het OIG ook kijken naar het ontbreken van invalshoek-waarschuwingssystemen in een groot deel van de MAX-toestellen in 2019. Al in 2017 stelde Boeing vast dat niet alle 737 MAX 8-vliegtuigen van dergelijke systemen waren voorzien, maar maakte daar destijds geen rechtstreekse melding van bij de FAA.

Een woordvoerder van de FAA zei dat de toezichthouder ‘de controle van buitenaf welkom heet’. De zogeheten audit is al het vierde onderzoek van het OIG naar de 737 MAX. Zo begon de instantie in april 2021 al een controle van de hercertificering van de MAX door de FAA in het einde van 2020, toen besloten werd dat het type, na bijna twee jaar aan de grond te hebben gestaan, weer de lucht in mocht.