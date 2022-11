Brussels Airlines presenteert nieuw vliegtuig Rode Duivels

Brussels Airlines heeft een nieuw vliegtuig in een speciaal ‘Rode Duivels’ kleurenschema gespoten. Het vorige toestel, dat een vergelijkbaar kleurenschema droeg, wordt binnenkort ontmanteld.

Brussels Airlines staat bekend om haar vloot van ‘Belgische iconen’. Naast een uitvoering voor de nationale voetbalteams van het land zijn er ook speciale vliegtuigen voor Kuifje, de smurfen, Tomorrowland en schilder Pieter Bruegel de Oude.

De Airbus A320, geregistreerd als OO-SNO, zal zowel het dames- als het herenelftal naar hun toekomstige Europese wedstrijden vervoeren. Voor het WK in Qatar kon het vliegtuig, vanwege de grote afstand, niet worden ingezet.

De komende jaren zullen meerdere ‘Belgische Iconen’ naar andere vliegtuigen moeten verhuizen. De vloot van Brussels Airlines bestaat momenteel uitsluitend uit tweedehands toestellen, waarvan een deel binnen enkele jaren moet worden vervangen.

In 2023 zal Brussels Airlines, voor het eerst sinds haar oprichting, fabrieksnieuwe vliegtuigen in ontvangst nemen. Of een van deze drie Airbus A320neo’s ook wordt voorzien van een uniek kleurenschema is onbekend.