Tientallen honden overleven crash

Een vliegtuig met drie mensen en meer dan vijftig honden aan boord stortte dinsdagochtend neer op een golfbaan in de Amerikaanse stad Delafield, Wisconsin.

Rond negen uur kregen de lokale hulpdiensten een oproep van een neergestort vliegtuig en vijf minuten later was de eerste eenheid ter plaatse. Aldaar vonden de reddingswerkers een tweemotorig vliegtuig op de derde hole van de golfbaan.

“Ik was binnen en hoorde niets, maar er waren een paar medewerkers bezig op de baan die dit vliegtuig hoorden en getuige waren van het neerstorten”, vertelt de manager van de golfbaan. In totaal gleed het toestel een paar honderd meter over de baan voordat het tot stilstand kwam. De vleugels van het vliegtuig zouden daarbij ernstig beschadigd zijn en hierdoor zou op de golfbaan en in het aanliggende moerasland brandstof terecht zijn gekomen. Het vliegtuig in kwestie kan tot driehonderd liter vliegtuigbrandstof bevatten. Het is op dit moment nog onduidelijk hoeveel er is gemorst of wat de impact is op het groen.

Niet levensbedreigend

Naar verluidt was het toestel op weg van New Orleans naar Waukesha om 53 honden af ​​te leveren aan een asiel in Waukesha. Ook waren er drie bemanningsleden aan boord die ter plekke werden behandeld voordat ze met niet-levensbedreigende verwondingen naar een plaatselijk traumacentrum werden gebracht. Sommige van de 53 honden liepen lichte verwondingen op en zullen komende dagen in de gaten worden gehouden. Naar verwachting loopt ook met hen alles goed af en kunnen ze binnenkort ter adoptie worden aangeboden.

Het is onduidelijk wat de oorzaak was van het neerstorten van het vliegtuig. De Federal Aviation Administration (FAA) en de National Transportation Safety Board onderzoeken het incident.