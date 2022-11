Cabinepersoneel Air France wil in december staken

Reizigers die tijdens de feestdagen met Air France vliegen staan mogelijk voor een onaangename verrassing. Het cabinepersoneel overweegt in die periode te staken.

De aankondiging kwam van de vakbonden Union des Navigants de l’Aviation Civil (UNAC) en het Syndicat des Navigants du groupe Air France (SNGAF). Ze herinneren eraan dat Air France er eerder dit jaar niet in slaagde de CAO van het cabinepersoneel te verlengen. De CAO liep eind oktober af en zorgde voor meer druk op de onderhandelingen tussen de luchtvaartmaatschappij en de vakbonden.

Naar aanleiding van de arbeidsomstandigheden van het personeel ontstonden er oorspronkelijk onderhandelingen tussen de partijen. Om voor winstgevendheid te zorgen wil Air France een verhouding vastleggen van één steward of stewardess per 51 passagiers. Op dit moment is dat één per 48 passagiers. De vakbonden zijn het niet eens met de nieuwe ratio en willen tijdens de vakantieperiode de verhouding per 48 passagiers aanhouden. Het bedrijf begreep het commentaar en koos voor één steward of stewardess per 50 passagiers. De vakbonden zijn het hier nog steeds niet mee eens en beschouwen het als een bedreiging voor de vliegveiligheid en de werkgelegenheid.

Onterecht

Air France wordt nu opgeroepen om te onderhandelen over een tijdelijke oplossing ter vervanging van de verlopen CAO. Als aan deze eis niet wordt voldaan, wordt er van 22 december tot 2 januari gestaakt. Volgens de airline is de stakingsaankondiging niet logisch en onterecht. Het bedrijf zegt dat er al onderhandelingen gaande zijn tussen alle betrokken partijen over de verlenging van de CAO.