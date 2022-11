Deel Sukhoi Superjets aan de grond in Rusland

De Russische luchtvaartmaatschappij Yakutia Airlines is genoodzaakt een deel van haar Sukhoi Superjets aan de grond te zetten.

De motoren van een groot deel van de Superjets bestaan niet alleen uit Russische onderdelen. Ruim de helft hiervan is in Frankrijk ontwikkeld. Door de sancties mogen de motoren niet meer in Frankrijk worden onderhouden en worden er geen reserveonderdelen opgestuurd. Yakutia Airlines, dat over vier Sukhoi-toestellen beschikt, parkeerde daarom twee machines om de veiligheid te behouden.

Gekannibaliseerd

Het probleem zorgt niet alleen voor frustratie bij Yakutia, maar ook bij leasemaatschappij GTLK. Volgens de Russische krant Vedomosti kwam het bedrijf tijdens een inspectie aan de Superjets tot de ontdekking dat twee vliegtuigen waren gekannibaliseerd om de andere twee luchtwaardig te houden. Ook betaalde de airline meerdere facturen niet waarna de leasemaatschappij besloot het contract op te zeggen. GTLK wil de vier SSJ-100’s nu terughebben.

Een Russische televisiezender meldt dat de regering het niet eens is met de inbeslagname van de vliegtuigen. Yakutia vliegt veelal als enige maatschappij naar afgelegen bestemmingen in het verre oosten van Rusland. Deze vluchten worden door de regering gesubsidieerd en vallen weg als Yakutia de Superjets kwijtraakt.

Eerdere problemen

De Sukhoi Superjet kwam al eerder in opspraak vanwege problemen met de motoren. De meest recente discussie ontstond na een fataal incident op de luchthaven Sheremetyevo nabij Moskou. Bij het ongeluk kwamen 41 van de 78 inzittenden om het leven.